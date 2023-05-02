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Сегодня, 11:02

Источник: Малком может перейти в «Арсенал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Форвард «Зенита» Малком включен в трансферные цели «Арсенала» на лето, сообщает журналист Педру Алмейда.

26-летний нападающий выступает за сине-бело-голубых с 2019 года. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает Малкома в 27 миллионов евро.

В текущем сезоне Малком провел 25 матчей в РПЛ, забил 22 мяча и отдал 9 голевых передач. Форвард петербуржцев занимает первое место в гонке бомбардиров, опережая Квинси Промеса из «Спартака» на 5 голов. В матче 25-го тура бразилец оформил покер в ворота «Крыльев Советов» (5:1).

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Зенит
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