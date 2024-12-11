Источник: Мантуан из «Зенита» хочет вернуться в «Коринтианс»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан может вернуться в Бразилию, сообщает журналист Самир Карвальо.

По информации источника, интерес к 23-летнему футболисту проявляют несколько бразильских клубов, но сам Мантуан настроен на возвращение в «Коринтианс», из которого перешел в «Зенит» в 2022 году.

В текущем сезоне бразилец провел 25 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 2,5 миллиона евро. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.