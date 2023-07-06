Источник: Марио Фернандес в скором времени станет игроком «Зенита»

Экс-игрок ЦСКА и сборной России Марио Фернандес в ближайшее время может стать игроком «Зенита», сообщает журналист Алешандре Пратцель.

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 по июль 2022 года, после чего приостановил карьеру. В составе армейцев он три раза выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны, а также один раз становился обладателем Кубка России.

Во вторник, 4 июля, журналист Фабио Алейшо сообщил о том, что ЦСКА и «Интернасьонал» не достигли договоренности об оплате компенсации за Фернандеса в размере 366 тысяч евро. Позднее агент защитника подтвердил эти данные.