Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:12

Источник: Марко Николич согласовал двухлетний контракт с ЦСКА

Ана Горшкова
Корреспондент
Марко Николич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Сербский тренер Марко Николич согласовал двухлетний контакт с ЦСКА, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, переговоры по назначению 44-летнего специалиста на финальной стадии. В ближайшие дни серб официально станет главным тренером ЦСКА.

3 июня ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова с поста главного тренера клуба. Он возглавлял армейцев с лета 2022 года.

Последним местом работы Николича был «Шабаб Аль-Ахли», который он покинул 30 мая этого года. До работы в команде из ОАЭ серб тренировал московский «Локомотив».

Источник: Чемпионат
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
8
Обсудить
Читайте также
Килиан Мбаппе подписал пятилетний контракт с «Реалом»
Медведев проиграл де Минауру в четвертом круге «Ролан Гаррос»
Ракетные комплексы Черноморского флота нанесли мощный удар по Украине
Карпину запретили совмещение с заграницей, контракт с главным тренером подвис, в РФС готовы играть с Северной Кореей. Что происходит в сборной России
В храме Христа Спасителя в Москве прощаются с Чилингаровым
В МИДе рассказали о попытках Зеленского упросить лидеров СНГ приехать в Швейцарию
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
ЦСКА объявил о назначении Николича. В России серб уже брал медали и Кубок
«Дело Безрукова» — катастрофа. Футболиста не за что было наказывать
ЦСКА объявил о назначении Николича на пост главного тренера
«Зенит» не интересуется Соболевым
РБК: «Зенит» провел предварительные переговоры с агентом Соболева
Расстаться с Федотовым — правильное решение ЦСКА. В футболе прошлые заслуги не считаются
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

КДК РФС накажет «Пари НН» и «Акрон» по итогам стыковых матчей

ЦСКА объявил о назначении Николича на пост главного тренера