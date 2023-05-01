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Сегодня, 19:33

Источник: «Марсель» и «Фатих Карагюмрюк» интересуются Кузяевым

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев попал в сферу интересов «Марселя» и «Фатих Карагюмрюк», утверждает Sport24.

По информации издания, в французской команде планируют обновить линию полузащиты и выбирают между хавбеком «Краснодара» Эдуардом Сперцяном и Кузяевым. Спортивный директор команды Хавьер Рибалта знаком с российским рынком и может помочь полузащитнику «Зенита» обустроиться во Франции.

Также сообщается, что Кузяевым интересуются в «Фатих Карагюмрюк». Главный тренер команды Андреа Пирло хотел бы сделать крепкую связку полузащитников Оздоев — Кузяев. Итальянский специалист ценит универсальность футболиста и возможность подписания игрока бесплатно.

Действующее соглашение Кузяева с «Зенитом» рассчитано до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне он сыграл за питерский клуб в 30 матчах, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-01-marsel-i-fatikh-karagyumryuk-interesuyutsya-kuzyayevym
Далер Кузяев
Футбол
ФК Зенит
ФК Марсель
ФК Фатих Карагюмрюк
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