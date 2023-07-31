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Сегодня, 17:23

Источник: Машович — не приоритет для «Спартака», у клуба есть еще два варианта

Мария Гусева
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Защитник «Бохума» Эрхан Машович не является приоритетной целью «Спартака», сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, красно-белые в данный момент изучают еще как минимум два варианта для усиления центра обороны.

Немецкое издание Sport1 сообщало, что «Спартак» готов заплатить за Машовича от 8 до 10 миллионов евро. Защитник выступает за «Бохум» с октября 2020 года. Игрок забил 4 гола в 64 матчах за немецкую команду.

Контракт Машовича действует до конца июня 2025 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость серба в 8 миллионов евро.

Источник: Евро-футбол
Футбол
ФК Бохум
ФК Спартак (Москва)
Эрхан Машович
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