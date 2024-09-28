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Сегодня, 09:07

Источник: Медина может пропустить матч с «Локомотивом» из-за травмы

Алина Савинова
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Полузащитник «Спартака» Хесус Медина может не сыграть в матче 10-го тура РПЛ с «Локомотивом», сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, футболиста все еще беспокоят боли, и он ощущает дискомфорт от повреждения, полученного в матче с «Динамо» (2:2). Решение о его попадании в заявку на игру с «Локо» будет принято в день встречи.

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет в субботу, 28 сентября. Начало — в 16.30 по московскому времени.

На данный момент железнодорожники с 21 очком занимают третье место в чемпионате России. Красно-белые (16) располагаются на пятой строчке.

Источник: Metaratings.ru.
Хесус Медина
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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