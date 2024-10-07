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Сегодня, 19:40

Источник: Медина вернется в общую группу «Спартака» во время паузы на матчи сборных

Алина Савинова
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Полузащитник Хесус Медина с большой долей вероятности вернется в общую группу «Спартака» во время паузы на матчи сборных, сообщает Metaratings.ru.

При этом, как отмечает источник, 27-летний футболист первое время после возвращения будет тренироваться с некоторыми ограничениями.

Медина получил травму в матче 9-го тура РПЛ против московского «Динамо» (2:2), который прошел 22 сентября. Сообщалось, что у него был диагностирован надрыв задней поверхности бедра.

Пауза на матчи сборных продлится в чемпионате России с 7 по 18 октября.

Источник: Metaratings.ru.
Хесус Медина
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)

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