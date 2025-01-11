Источник: мексиканские клубы заинтересованы в трансфере Николсона из «Спартака»

Несколько мексиканских клубов интересуются подписанием нападающего «Спартака» Шамара Николсона, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, интерес к 27-летнему ямайцу проявляют «Атлас» и «Тихуана». Последние сделали конкретное предложение красно-белым. «Спартак» готов продать форварда, но претенденты пока не могут договориться с представителями игрока о зарплате.

Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года. С того момента нападающий провел в российском клубе 57 матчей, забил 16 мячей и сделал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Николсона в 4 миллиона евро. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.