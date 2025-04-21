Источник: Мохеби из «Ростова» может продолжить карьеру во Франции

Вингер «Ростова» Мохаммад Мохеби может стать игроком одного из французских клубов, сообщает Persian Soccer.

По информации источника, агент футболиста сообщил о переговорах с неназванным клубом лиги 1.

26-летний иранец выступает за «Ростов» с 2023 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мохеби в 3,5 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.