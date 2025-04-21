Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:28

Источник: Мохеби из «Ростова» может продолжить карьеру во Франции

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Вингер «Ростова» Мохаммад Мохеби может стать игроком одного из французских клубов, сообщает Persian Soccer.

По информации источника, агент футболиста сообщил о переговорах с неназванным клубом лиги 1.

26-летний иранец выступает за «Ростов» с 2023 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мохеби в 3,5 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

1
Футбол
РПЛ
Мохаммад Мохеби
ФК Ростов
Читайте также
Что не так с исторической победой «Спартака», которую назвали «мегапозором»
Олимпийская чемпионка Клюфт обанкротилась из-за роста цен в Европе
Дело сестер Хачатурян. Суд готов определить степень вины их отца
Путин рассказал подробности удара ВС РФ по Сумам
Уехавших из России атлетов хотят лишить спортивных званий
В Россию прибыл с визитом султан Омана. Что нужно знать
Популярное видео
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя