Источник: «Монако» заинтересован в трансфере Угальде из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде попал в сферу интересов «Монако», сообщает журналист Мохамед Тубаш-Тер в соцсети X.

Ранее сообщалось, что интерес к Угальде проявляют несколько английских топ-клубов, в том числе «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль».

Форвард выступает за «Спартак» с января этого года. В первой части сезона-2024/25 он провел 22 матча во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего костариканца в 15 миллионов евро. Контракт Угальде со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года.

«Спартак» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков в 18 турах. Красно-белые на два балла отстают от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».