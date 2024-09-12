Источник: Монтес прошел медосмотр перед трансфером в «Локомотив»

Защитник «Альмерии» Сесар Монтес прошел медосмотр перед завершением трансфера в «Локомотив», сообщает Fox Sports.

Ранее в агентстве Gelu Rodriguez Asesoria Deportiva, представляющем интересы 27-летнего мексиканца, сообщили «СЭ», что «Локомотив» объявит о переходе защитника 12 сентября.

Монтес выступает за «Альмерию» с сентября прошлого года. Он провел за команду 23 матча во всех турнирах.Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 27-летний защитник провел 22 матча за свою команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.