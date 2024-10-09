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9 октября, 23:30

Источник: московские клубы отказались подписывать форварда сборной Парагвая Арсе

Алина Савинова
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Нескольким российским клубам минувшим летом предлагали кандидатуру форварда сборной Парагвая и «ЛДУ Кито» Алекса Арсе, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, речь идет, как минимум, о «Спартаке» и ЦСКА. Сумма возможной сделки могла составить около 6 миллионов евро. Отмечается, что представителей российских клубов смутил возраст Арсе. Футболисту в июне исполнилось 29 лет.

Однако если парагваец будет поддерживать свою результативность на должном уровне, то к его кандидатуре могут вернуться зимой.

Арсе выступает за «ЛДУ Кито» с февраля 2024 года. Он провел 37 матчей за эквадорский клуб, в которых отметился 26 голами и 4 результативными передачами.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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