Источник: Мозес вернулся в общую группу «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес приступил к тренировкам в общей группе, сообщил Metaratings.ru.

Ранее «СЭ» сообщал, что 32-летний нигериец приступил к индивидуальным тренировкам.

Футболист получил повреждение в матче 5-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3). На 25-й минуте он сел на газон и схватился за ногу. Врачи выбежали к нему и обработали заморозкой левое бедро игрока. Мозес не смог продолжить игру.

В сезоне-2023/24 Мозес провел 4 матча в РПЛ, в которых забил 1 гол.