Источник: на руководство «Химок» могут возбудить уголовное дело за задержку выплаты зарплаты

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На руководство ФК «Химки» могут возбудить уголовное дело. В отношении клуба назначена проверка, информирует Telegram-канал Baza.
Следователи заинтересовались подмосковным футбольным клубом после новостей о невыплате зарплаты.
Ранее появилась информация, что в «Химках» сотрудники и футболисты не получали денег больше трех месяцев, а невыплата зарплаты в России карается статьей 145.1 УК РФ.
Следователи уже начали проверку в клубе. В ближайшее время там могут пройти следственные действия. По итогам проверки пока не установленные лица из руководства «Химок» могут стать фигурантами уголовного дела.
Безвыигрышная серия «Химок» после увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера достигла 14 матчей во всех турнирах. «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 9 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования