Источник: на руководство «Химок» могут возбудить уголовное дело за задержку выплаты зарплаты

На руководство ФК «Химки» могут возбудить уголовное дело. В отношении клуба назначена проверка, информирует Telegram-канал Baza.

Следователи заинтересовались подмосковным футбольным клубом после новостей о невыплате зарплаты.

Ранее появилась информация, что в «Химках» сотрудники и футболисты не получали денег больше трех месяцев, а невыплата зарплаты в России карается статьей 145.1 УК РФ.

Следователи уже начали проверку в клубе. В ближайшее время там могут пройти следственные действия. По итогам проверки пока не установленные лица из руководства «Химок» могут стать фигурантами уголовного дела.

Безвыигрышная серия «Химок» после увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера достигла 14 матчей во всех турнирах. «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 9 очков.