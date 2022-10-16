Источник: Нагорных хочет пригласить в «Локомотив» бывших менеджеров «Чертаново» Хабарова и Поляцкина

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Новый глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассматривает вариант с приглашением в клуб на руководящие должности бывших менеджеров «Чертаново» Дмитрия Поляцкина и Сергея Хабарова, утверждает «Чемпионат».
Бывший заместитель гендиректора футбольной школы «Чертаново» Поляцкин и экс-спортивный директор Хабаров являлись фигурантами уголовного дела о мошенничестве, по которому бывший руководитель академии Николай Ларин был приговорен к трем годам исправительной колонии.
Нагорных стал председателем совета директоров «Локомотива» после решения Александра Плутника подать в отставку с этого поста.
В субботу, 15 октября, «Локомотив» под руководством и.о. главного тренера Андрея Федорова победил «Торпедо» (1:0) и прервал 5-матчевую серию поражений в РПЛ.
Красно-зеленые с 12 очками после 13 игр занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования