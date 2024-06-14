Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:21

Источник: нападающий «Ариса» Шуманский станет игроком ЦСКА

Telegram Дзен

Нападающий «Ариса Артем Шуманский в ближайшее время перейдет в ЦСКА, сообщает кипрское издание 24sports.

По данным источника, сумма трансфера 19-летнего футболиста составит от 1,5 до 1,7 миллиона евро. Стороны согласовали переход и объявят о нем на следующей неделе.

В общей сложности Шуманский принял участие в 18 встречах кипрской команды, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Рыночная стоимость белорусского игрока оценивается в 400 тысяч евро по данным Transfermarkt.

Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК ЦСКА (Москва)
8
Обсудить
Читайте также
Первый матч Евро-2024 Германия — Шотландия пройдет 14 июня
Трамп пообещал Хабибу Нурмагомедову остановить конфликт на Украине
Песков указал на неверное понимание Украиной мирного предложения Путина
Путин сообщил о нахождении в зоне спецоперации 700 тыс. российских военных
Не совсем прогрессивная: что может изменить новая шкала НДФЛ
В Красноярске семилетний ребенок умер на приеме у стоматолога
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Юрист экс-супруги Сафонова: «Будем пробовать добиться правосудия во Франции»

Голкипер «Спартака» Свинов близок к переходу в «Пари НН»