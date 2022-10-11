Источник назвал причину, почему «Локомотив» не может договориться о назначении Галактионова

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Затруднения в переговорах между «Локомотивом» и Михаилом Галактионовым обусловлены нежеланием губернатора Нижегородской области Глеба Никитина отпускать тренера из «Нижнего Новгорода», сообщает «Чемпионат».
В данный момент Галактионов является главным тренером нижегородского клуба, он совмещает работу в клубе с постом наставника сборной России.
38-летний тренер возглавляет «Нижний Новгород» с лета 2022 года. На данный момент его команда занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ (13 очков).
«Локомотив» располагается на 14-й строчке с 9 очками в 12 матчах. 8 октября клуб отправил в отставку Йозефа Циннбауэра, который был главным тренером команды.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования