Источник назвал причину ухода Амарала из «Спартака»

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал покинул московский клуб из-за отсутствия полномочий на российском рынке, сообщает Metaratings.

По информации источника, 33-летний португалец выступил против трансфера полузащитника «Ростова» Данила Глебова, заявив, что хавбек не стоит запрашиваемых денег. Кроме того, мнение Амарала расходилось с руководством и по другим потенциальным российским новичкам.

Амарал занимал пост спортивного директора «Спартака» с декабря прошлого года. Ранее он работал скаутом в «Бенфике». «Спартак» объявил об уходе специалиста 10 ноября.

После 15 матчей «Спартак» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. 10 ноября красно-белые дома разгромили «Акрон» (4:0) в матче 15-го тура.