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Стали известны подробности возможного контракта форварда Артема Дзюбы с «Нижним Новгородом», сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, изначально обговаривалась зарплата Дзюбы в размере 20 миллионов рублей за весь срок (по июнь 2023 года), но позже цифра снизилась до 12 миллионов плюс бонусы.
Отмечается, что возможный контракт с Денисом Глушаковым будет на меньшие деньги — около 1 миллиона рублей в месяц.
С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.