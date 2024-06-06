Источник: Николич рассмотрит подписание Смолова и Жемалетдинова в ЦСКА

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Новый главный тренер ЦСКА Марко Николич готов рассмотреть возможное приобретение форварда «Динамо» Федора Смолова и экс-полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова в состав армейцев, сообщает Legalbet.
По данным источника, специалист был доволен работой с футболистами в «Локомотиве». Игроки также не против перейти в московский клуб.
«Локомотив» объявил об уходе 27-летнего Жемалетдинова 29 мая. Контракт 34-летнего Смолова с «Динамо» истекает в этом месяце, однако имеет опцию продления на один год.
Московский клуб заключил контракт с 44-летним тренером до конца сезона-2025/26.
Отмечается, что команда начнет подготовку к новому сезону под руководством Николича 20 июня на базе в Новогорске.