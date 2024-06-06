Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:49

Источник: Николич рассмотрит подписание Смолова и Жемалетдинова в ЦСКА

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Новый главный тренер ЦСКА Марко Николич готов рассмотреть возможное приобретение форварда «Динамо» Федора Смолова и экс-полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова в состав армейцев, сообщает Legalbet.

По данным источника, специалист был доволен работой с футболистами в «Локомотиве». Игроки также не против перейти в московский клуб.

«Локомотив» объявил об уходе 27-летнего Жемалетдинова 29 мая. Контракт 34-летнего Смолова с «Динамо» истекает в этом месяце, однако имеет опцию продления на один год.

Московский клуб заключил контракт с 44-летним тренером до конца сезона-2025/26.

Отмечается, что команда начнет подготовку к новому сезону под руководством Николича 20 июня на базе в Новогорске.

Источник: https://legalbet.ru/news/nikolich-gotov-rassmotret-podpisanie-smolova-i/
Федор Смолов
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
14
Обсудить
Читайте также
Евро-2024 в России покажут на «Матч ТВ» и Okko
Бергвейн, Вейналдум и Гравенберх включены в заявку сборной Нидерландов на Евро
Замглавы МИД КНР заявил о готовности Пекина развивать отношения с Украиной
«Локомотив» озолотит Радулова, Мичков не уедет в «Филадельфию». Главные трансферные новости КХЛ на 6 июня
Более 90 человек пострадали в результате ДТП с трамваями в Кемерово
Путин заявил о потере ВСУ примерно 50 тыс. человек в месяц
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

В «Оренбурге» подтвердили информацию о переговорах с «Локомотивом» по Воробьеву

Агент Тикнизяна подтвердил, что скауты итальянских клубов просматривали футболиста