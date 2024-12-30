Источник: Нино готов помочь «Зениту» с переходом форварда «Флуминенсе» Ариаса

30 декабря, 23:53
«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Флуминенсе» Джону Ариасу, сообщает издание Lance.
По данным источника, защитник сине-бело-голубых Нино высоко оценил талант 27-летнего колумбийца. Также бразилец пообещал помочь форварду с адаптацией в случае перехода в российский клуб.
«Если ему нужно знать, как работает клуб, я буду рядом, чтобы поддержать его решение», — приводит слова Нино источник.
В ноябре 2023-го года агент Ариаса подтверждал интерес к игроку от российских клубов.
Контракт игрока с «Флуминенсе» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро. В этом сезоне Ариас забил 14 мячей и сделал 8 голевых пасов в 51 матче.