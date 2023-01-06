Источник: новый главный тренер «Краснодара» Ивич этой зимой мог возглавить «Партизан»

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Новый главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич этой зимой мог возглавить «Партизан», сообщает Sport24.
По информации источника, клуб из Белграда проявлял интерес к сербскому специалисту еще с лета, но тогда Ивич выбрал вариант с «Маккаби». Зимой у тренера было два предложения: от «Партизана» и «Краснодара».
Сообщается, что представители российского клуба были настойчивее, а проект Галицкого заинтересовал Ивича, поэтому он выбрал РПЛ.
4 января «Краснодар» объявил о подписании контракта с сербским специалистом на два года. Ивич встретится с командой 12 января на сборе в Дубае.
«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 матчей.