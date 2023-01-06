Источник: новый главный тренер «Краснодара» Ивич этой зимой мог возглавить «Партизан»

Новый главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич этой зимой мог возглавить «Партизан», сообщает Sport24.

По информации источника, клуб из Белграда проявлял интерес к сербскому специалисту еще с лета, но тогда Ивич выбрал вариант с «Маккаби». Зимой у тренера было два предложения: от «Партизана» и «Краснодара».

Сообщается, что представители российского клуба были настойчивее, а проект Галицкого заинтересовал Ивича, поэтому он выбрал РПЛ.

4 января «Краснодар» объявил о подписании контракта с сербским специалистом на два года. Ивич встретится с командой 12 января на сборе в Дубае.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 матчей.