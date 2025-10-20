Видео
20 октября, 17:15

Источник: о назначении Гарсии в «Спартак» могут объявить во время паузы на матчи сборных в ноябре

Руслан Минаев

«Спартак» может объявить о назначении Луиса Гарсии на должность главного тренера во время ноябрьской паузы на матчи сборных.

«Гарсия — это совсем не [Гильермо] Абаскаль. У него большой опыт работы в серьезных командах. Он сам отказал «Сарагосе», потому что ему интересна работа в России, и это отличная новость для болельщиков «Спартака»», — цитирует РИА «Новости» журналиста EFE Хосе Игнасио Ортегу.

Луис Гарсия.Поднимал клубы из вторых дивизионов, но трофеев не брал. Кто такой Луис Гарсия, который может возглавить «Спартак»?

Последним местом работы Гарсии был испанский «Алавес», который он покинул в декабре 2024 года. До этого специалист тренировал «Мальорку», саудовский «Аль-Шабаб», китайский «Бэйцзин Жэньхэ», «Вильярреал», «Бани Яс» из ОАЭ, «Хетафе», «Леванте» и «Эльче».

Источник: РИА
52

  • Москвич1985

    "... и это отличная новость для болельщиков «Спартака». Вот совсем за дураков держат российских болельщиков! Ладно бы, были нулевые на дворе, когда любой иностранец воспринимался как двигатель прогресса. Но сейчас, после работы в России Хиддинка и Адвоката, Капелло и Спалетти, Рамоса и Эмери, Боаша и Витории, это для Гарсии будет хорошая новость, если его пригласят в РПЛ)

    22.10.2025

  • ANTI BOMG

    чумазый вылупился

    21.10.2025

  • ANTI BOMG

    Тебе лет-то сколько, плохиш? Ты в Москве живешь? Я хоть и родился в Калининграде-Кенигсберге, но уже десятилетия с брежневских временищ живу в Москве! Собянин - лучший Мэр не только Москвы и если такие плохиши, как ты, не видели предудущих, того же лужкова, который Москву превратил в азерогадюшник, то ты мало чего видел. А меняют не только плитку, меняют и асфальт и много еще чего, но не Мэр меняет, а те, кто плохо сделал свою работу в том числе. А какой Парк Яузу он сделал, а метро, а МЦД м МЦК?! У меня, конечно, есть претензии к властям Москвы и это связано в основном с самокатчиками и доставщиками еды, которых запустили на неподготовленную для этого инфраструктуру. Но по большому счету, Собянин - молодец! Я я бы хотел, чтобы он лукойловских говнюков отшил от Спартака. Но это невозможно, к сожалению

    21.10.2025

  • Немальчиш

    так.. Собянин выкупит Спартак. ...Собянин каждый год меняет бордюры, плитку. Ну что ж, пусть выкупает, хоть поржем.

    21.10.2025

  • руслан магомедов

    слышь, у чмартага с судейством уже 20 лет проблеммы. МОЖЕТ НЕ СУДЕЙСТВО виновно, а чмартага щумпиньоня. Все о чем ты бредишь это былое и пизпец.!!!!!!

    21.10.2025

  • руслан магомедов

    Как, так без умпяровой! оно это иго даже всборной побывало (карпин взял его за бабки, агента).

    21.10.2025

  • руслан магомедов

    У, чмартага каждый сезон стать чумпионом. Так на хрена трунер , который даже в призах не был в топ-лигах. оно эта гарсия такой же скакун-придурок.

    21.10.2025

  • ANTI BOMG

    Биограф Крылова? Скорее нет, 3,14здабол вульгарис, то есть - обыкновенный!

    21.10.2025

  • ANTI BOMG

    по себе знаешь! молодца! бомж, похоже!:joy::rofl::joy:

    21.10.2025

  • ANTI BOMG

    на теплое говно летят только такие говноплеты-ублюдки из мухосранска, как ты!

    21.10.2025

  • ANTI BOMG

    Давно пишу одну завиральную и для многих казалось бы дебильную мысль - у Москвы давно нет СВОЕЙ КОМАНДЫ. Хотелось бы, чтобы Собянин пошел к Путину (он Мэра любит, в хорошем смысле этого слова) и выкупил бы Спартак у говнюков лукойловских, которые за 20 лет(!!!) умудрились лучшую команду СССР (наряду с киевским динамо) и 90-х, превратить в такое говнище!!! Стадион пусть забирает Федун и строит там дома, а Спартак практически всегда играл в Луже, которую отреставрировали, но она простаивает и там только концерты проводятся! Да, бред, конечно, но такая безнадега от того, что происходит с командой, заставляет придумывать Х.З что!

    21.10.2025

  • ANTI BOMG

    как может клуП очистить сам себя? :sweat_smile::sweat_smile::rofl::joy:

    21.10.2025

  • ANTI BOMG

    лукойловская 3,14здабратия зашла на очередной круг!

    21.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Граф Гарсиа — известный хулиган, Подверг насилью королеву Анну. Граф Гарсиа — могучий пироман, Не раз был глупым дворником обманут. Судьба его нелепа и грустна, Ведь мозг спинной он потерял в тумане. Осталась лишь материя одна — Несчастный граф, топи себя в сметане.

    21.10.2025

  • Headliner85

    Руководителям спартака уже надо бить морды

    21.10.2025

  • Кариока_двойка.

    Ну если учесть, что среди кандидатов были Федотов и этот, то смело можно утверждать, что это пистец полный Спартаку. Ну а что еще может светить команде, когда потоком приобретается откровенное гамно Зе, Гарсия, Ву, Джику. Зато бракуется Промес, который уверен играл бы что надо. Тут откровенное убийство Спартака идет, и наплевательство на его болельщиков.

    21.10.2025

  • Кариока_двойка.

    Да тут не Шава нужен, а кто-нибудь по жестче. А таких туда не поставят, там нужны свои.

    21.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Испанский побратим Юрания. Наменял множество команд в разных странах и везде отправлен нв выход с пожитками до срока. Этот Гарсия самое то для Тушинского пассива Лукойла, там таких временщиков и трудоустраивают .. что бы затем поиметь распилом с компенсации.

    21.10.2025

  • alexb2025personal

    Стоим у метро Тушинское. Ждем. Такое впечатление, что тут пол-Москвы собралось. Пока что из трубы пошел черный дым.

    21.10.2025

  • bm

    поставить гендиректором Спартака Аршавина, может что-то и изменится.

    20.10.2025

  • alexb2025personal

    Между прочим, ни Яшин, ни Стрельцов ни одного матча в Еврокубках не сыграли? А зачем они вообще в футбол играли? Батракова и Кисляка - в Левадию, там будут еврокубки.

    20.10.2025

  • Абрам Семёныч

    Нахрена Саргоса Гарсии Он не мыслит себя без России

    20.10.2025

  • alexb2025personal

    Он отказал САМОЙ ИСПАНСКОЙ команде, которая, правда идет на вылет из секунды в третий дивизион (условно говоря, испанскому Торпедо, которое тоже с историей и примерно в том же положении). Не думаю, что команда такого уровня заплатила бы ему даже столько, сколько платят Шпилевскому в Пари НН. А тут Спартак, контракт на пару лет на 2 миллиона, через полгода продлят на год, может быть еще полмиллиона подкинут, а еще через полгода неустойка, которую в этой Сарагосе надо 10 лет зарабатывать. Да и риска для репутации никакой: не он первый, не он последний.

    20.10.2025

  • Nik

    в европе хлама хватает как и все руководство Спартака

    20.10.2025

  • Saypin

    А можно его не к нам , а в Зенит?

    20.10.2025

  • 555 555

    "Самое гениальное решение из всех тех,которое принимает рукаводсвто команды. Ждём с нетерепением............. "

    20.10.2025

  • clyushnikoff

    БРЕХНЯ очередная

    20.10.2025

  • Ganimed

    Следующий матч с Бахом, посмотрел их состав, там полнейший отстой, вместе с новым татаром:sunglasses:Их нужно нахлобучить 5:0,в первом тайме, схема 3-2-5,без Умяркина, косячника главного и больше всех махающих ластами:blush:

    20.10.2025

  • Ganimed

    Спартак побеждал тогда, когда КоммПартия была против него, время Алкоголика,колоскажополиза и прочее:wink:Как только пришёл царь, ожила махровыем цветом фурсовщина, эта... Доколе?! Вам не надоело Не Самим выигрывать, ааа?! :joy:

    20.10.2025

  • zg

    Так и есть,а очистится...................Ох...........Этих клещей так просто не вытравишь....

    20.10.2025

  • m_16

    Ты не путай, львы гoвно не едят. Вот свиньи и собаки - едят.

    20.10.2025

  • Правдобур

    А вы друзья как не садитесь, все в тренеришки не годитесь (Крылов, любитель мяса))

    20.10.2025

  • Ganimed

    Уберите этого Пьеро, с серебрЯнными волосами, хватит женский орган смешить, этими фурсетками 15 лет сподряд :sunglasses:

    20.10.2025

  • Ganimed

    Здесь нужно не Тренеров менять, а разбираться с судейством:upside_down:Любой тренер здесь сорвётся, самый Спокойный:sunglasses:Я просто представил,был бы у нас барсик серёжа, дак его бы дисквальнули на год сразу, а не на месяц дякинско-мутков периода:joy:

    20.10.2025

  • sven

    на бесконечных мусорках Гейропы еще много всяких " талантливых специалистов тренерского цеха ". пока все мусорки не обойдем, нормально тренера не возьмем. противно уже

    20.10.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Большой опыт работы в "серьёзных командах"? Очередной клоун-скакун между командами-лифтёрами из пердива во втордив?

    20.10.2025

  • volish17

    Можно только ржать , над тупастью управления в Спартаке..

    20.10.2025

  • КубаньКраснодар

    Что же вы творите?

    20.10.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Не в еврокубках?!! Всё равно Летят со всей Европы парни Дербанить закрома свинарни, Как львы на тёплое говно...

    20.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Кого не позови, хоть Махмуда с метлой, всяко лучше Аленя с затопленным в Енисее багажом.

    20.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Будет в Тушино не просто колхоз, а эльче-колхоз. А это уже не хухры с мухрой .. а гораздо хуже.

    20.10.2025

  • Jean4

    Видимо, тем, что он иностранец. Кахигао отечественных специалистов не рассматривает.

    20.10.2025

  • oleg ves

    и чем он лучше Талалаева, Парфенова, Юрана или Аленичева?

    20.10.2025

  • Jean4

    А чем это лучше условного Станковича? "У него большой опыт работы в серьезных командах." Что-то я не вижу в этом большом списке серьезных команд, только Вильярреал и то не понятно в какой период он его возглавлял и чего добился.

    20.10.2025

  • sargon

    Мне конечно надоел мистер обнимашкин... но проблема не в тренере... дело в руководстве и трасферной политики... люди в нагнулую пилят бабло а болельщикам втирают мантру про чемпионство... команды нет и пока не вижу когда она появится... есть дорогой набор футблистов (качеством которым я лично не доволен)... от прихода нового проходимца ничего не измениться! Пора клуб очистить от всяких кровопийц в руководстве и назначит нашего русского тренера (кроме Карпина)... по чистить состав.. что бы там играли ребята которые будут бится за Спартак а не получать огромные зп и болт класть на болельщиков.

    20.10.2025

  • oleg.bob

    Очередной "кот в мешке" ?!

    20.10.2025

  • mihalychgold

    Очередное говно тащат тренировать Спартак. З_А_4_1_А_Л_И

    20.10.2025

  • тихоновнавсегда

    Это когда-нибудь закончится?Во что Вы превратили любимый клуб!Даже заступаться за него уже не получается... Всем добра.

    20.10.2025

  • 36

    Это только объявят в ноябре,а придет он ближе к маю

    20.10.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    Луис Гарсия
