Источник: обмен игроками между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» может сорваться

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Переговоры об обмене полузащитников Артема Соколова и Сергея Бабкина между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» зашли в тупик, утверждает «РБ Спорт».
«Локомотив» прислал в «Крылья Советов» официальный запрос об обмене игроками, на который самарский клуб дал положительный ответ. Но во время личных переговоров с футболистами ситуация застопорилась.
Бабкин недоволен своим игровым временем в «Крыльях», в связи с чем отказывается от трансфера текущей зимой. Если ничего не изменится и футболиста не удастся уговорить, обмен не состоится.
Бабкин выступал за «Локомотив» с 2019 года и провел за основную команду 20 матчей. За «Крылья Советов» полузащитник в текущем сезоне выходил в 12 встречах во всех турнирах.
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