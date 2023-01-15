Источник: обмен игроками между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» может сорваться

Переговоры об обмене полузащитников Артема Соколова и Сергея Бабкина между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» зашли в тупик, утверждает «РБ Спорт».

«Локомотив» прислал в «Крылья Советов» официальный запрос об обмене игроками, на который самарский клуб дал положительный ответ. Но во время личных переговоров с футболистами ситуация застопорилась.

Бабкин недоволен своим игровым временем в «Крыльях», в связи с чем отказывается от трансфера текущей зимой. Если ничего не изменится и футболиста не удастся уговорить, обмен не состоится.

Бабкин выступал за «Локомотив» с 2019 года и провел за основную команду 20 матчей. За «Крылья Советов» полузащитник в текущем сезоне выходил в 12 встречах во всех турнирах.