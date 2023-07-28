Источник: «Олимпиакос» подал на «Спартак» жалобу в ФИФА из-за переговоров российского клуба с Рябчуком

«Олимпиакос» подал на «Спартак» жалобу в ФИФА из-за переговоров российского клуба с Рябчуком

«Олимпиакос» подал на «Спартак» жалобу в ФИФА из-за недовольства тем, как российский клуб ведет переговоры с защитником Олегом Рябчуком, сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

По информации источника, в греческом клубе считают, что «Спартак» неправомерно вел переговоры напрямую с 25-летним молдаванином.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ведет переговоры о покупке Рябчука.

Защитник выступает за «Олимпиакос» с 2021 года. Он провел за команду 120 матчей, забил 3 гола и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.