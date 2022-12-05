Источник: «Оренбург» близок к приобретению аргентинского защитника «Лануса»

«Оренбург» близок к приобретению аргентинского защитника «Лануса» Матиаса Переса, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

Между клубами ведутся переговоры. Стороны пока не могут договориться по сумме сделки.

Контракт 23-летнего аргентинца с клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро.

В сезоне он провел общей сложности 45 матчей за клуб и забил 3 гола.