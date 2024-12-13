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13 декабря, 23:52

Источник: «Оренбург» хочет продлить контракт с Джимми Марином

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин может продлить контракт с клубом, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По данным источника, клуб уже ведет переговоры с 27-летним игроком. Костариканского футболиста все устраивает в команде, поэтому есть высокая вероятность, что в ближайшее время стороны придут к соглашению.

Марин выступает за «Оренбург» с 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в 18 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Евро-Футбол.Ру
ФК Оренбург
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