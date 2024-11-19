Источник: «Оренбург» зимой попробует подписать центрального защитника

«Оренбург» зимой обновит позицию центрального защитника, сообщает Vseprosport. Клуб выйдет на латиноамериканский рынок.

«Оренбург» после 15 туров РПЛ набрал 8 очков и занимает последнее место в таблице.

В 16-м туре чемпионата России команда Владимира Слишковича примет «Зенит». Матч пройдет 23 ноября.