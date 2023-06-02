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Сегодня, 14:29

Источник: Осинькин может стать главным тренером «Рубина»

Мария Гусева
Игорь Осинькин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин может возглавить «Рубин», сообщил в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

По информации источника, «Рубин» заинтересован в назначении Осинькина на пост главного тренера. Агент специалиста Павел Андреев летал в Казань и провел переговоры с президентом «Рубина» Маратом Сафиуллиным.

«Крылья» недовольны спортивными результатами команды и активно ищут замену Осинькину.

Также сообщается, что кандидатуру Осинькина на пост главного тренера изучает «Динамо».

Осинькин возглавил «Крылья Советов» в 2020 году. Самарский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 29 матчах.

Источник: https://t.me/karpinside/28219
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Рубин (Казань)
Игорь Осинькин
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