Источник: Осинькин является основным кандидатом на пост главного тренера «Сочи»

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин является основным кандидатом на пост главного тренера «Сочи». Об этом сообщает Sport24.
Ранее стало известно, что «Сочи» уволил Вадима Гаранина с поста тренера клуба.
Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. В 2021 году он был признан лучшим тренером месяца РПЛ. В текущем сезоне команда из Самары под его руководством занимает 11-е место в чемпионате России, имея в активе 17 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования