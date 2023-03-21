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Сегодня, 21:17

Источник: «Остенде» не заплатил «Крыльям Советов» за аренду защитника Барача

Мария Гусева
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Бельгийский «Остенде» не заплатил «Крыльям Советов» за аренду защитника Матео Барача, сообщает «РБ Спорт».

Представители бельгийского клуба находятся на связи с представителями «Крыльев Советов», регулярно обещают совершить платеж, но деньги на счет до сих пор не поступили.

Барач перешел в «Остенде» в зимнее трансферное окно. Срок арендного соглашения 28-летнего хорвата с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Барач провел за «Остенде» 5 матчей и пока не отметился результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Остенде
Матео Барач
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