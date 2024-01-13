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Сегодня, 13:32

Источник: отец Севикяна вложил 300 тысяч евро ради перехода сына в «Ференцварош»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян близок к переходу в «Ференцварош», сообщает журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, ради перехода отец 22-летнего футболиста вложил 300 тысяч евро. Отмечается, что ЦСКА и «Краснодар» предлагали за игрока 230 миллионов рублей.

Как сообщал «СЭ», трансфер обойдется венгерскому клубу в 1,1 миллиона евро.

Ранее гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале сообщил, что футболист с высокой долей вероятности перейдет в европейский клуб, который намерен активировать опцию выкупа игрока.

В этом сезоне 22-летний футболист провел 24 матча за нижегородцев во всех турнирах и забил 7 голов. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

Источник: https://t.me/karpinside/30058
ФК Нижний Новгород
ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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