Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:13

Источник: отстранение российских клубов и сборных от участия в турнирах под эгидой УЕФА останется в силе

Иван Шитик
Корреспондент
РФС.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Отстранение российских клубов и сборных от участия в турнирах под эгидой УЕФА в ближайшее время останется в силе, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на Sky News.

Ранее «СЭ» сообщал, что 24 января в офисе УЕФА запланирована встреча представителей РФС и УЕФА, на которой будут обсуждаться потенциальные возможности по возвращению российских клубов и сборных к международным матчам.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

В сентябре УЕФА не допустил сборную России до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230124/futbol-1847121633.html
РПЛ
Сборная России по футболу
УЕФА
8
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведева ответила на вопрос об участии в турнире по шоу-программам
Врачи говорят о положительной динамике у Костомарова. Но причина болезни — пока загадка
Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Московской области
Песков оценил идею Эстонии закрыть Финский залив для России
Зеленский одобрил увольнение замглавы своего офиса
Адвокат оценил вероятность удовлетворения просьбы Ефремова о смене наказания
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Источник: УЕФА лишит Россию права проведения Суперкубка-2023
РУСАДА ждет полный текст решения по делу Валиевой в ближайшие дни
Мэр Турина надеется на участие России в зимней Универсиаде 2025 года
Тошич: «Придет день, когда Россия сможет участвовать на международной арене»
Теннисистка Пивоварова высказалась о смене спортивного гражданства
Писарев надеется, что сборная России сыграет два товарищеских матча в марте
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Медведева рассказала, с кем у нее ассоциируется российский футбол

«Ростов» и «Краснодар» интересуются нападающим РФШ Иличем