Источник: отступные по новому контракту Пиняева выросли до 10 миллионов евро

2 сентября, 23:09
Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев 1 сентября продлил контракт с железнодорожниками, сообщает журналист и инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.
По информации источника, новое соглашение 19-летнего футболиста с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Также отмечается, что отступные за игрока выросли с 6 миллионов евро до 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось об интересе к Пиняеву со стороны «Спартака» и «Зенита».
Нападающий выступает за «Локомотив» с января 2023 года. На его счету 58 матчей за железнодорожников во всех турнирах, в которых он отметился 6 голами и 7 результативными передачами.