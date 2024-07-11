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Сегодня, 11:03

Источник: отступные в контракте Соболева составляют 30 миллионов евро для России и 20 миллионов — для Европы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стали известны точные цифры опции отступных в контракте нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Как сообщает «РБ Спорт», в контракте игрока есть опция отступных — для клубов РПЛ она составляет 30 миллионов евро, а для клубов Европы — 20 миллионов.

10 июля сообщалось, что трансфер 27-летнего форварда в «Зенит» сорвался. Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что клуб не получал предложения от сине-бело-голубых по Соболеву.

Футболист играет за «Спартак» с 2020 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
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  • hovawart645

    Это сумма доплаты?!!

    11.07.2024

  • Степочкин

    :grin::grin::grin::grin::sweat_smile::joy::joy::joy::joy::joy::rofl::rofl::rofl::rofl::relaxed:??:relaxed:??:relaxed:??:relaxed:??:relaxed:?? Берегите ваше добро спартачи! Никому не отдавайте такую ценность!

    11.07.2024

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