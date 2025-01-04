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Сегодня, 21:41

Источник: «Палмейрас» и «Ботафого» интересуется Венделом из «Зенита»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Вендел.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник «Зенита» Вендел попал в сферу интересов «Палмейраса» и «Ботафого», сообщает бразильский журналист Жоау Ван Бойсен.

По информации источника, 27-летний хавбек станет одной из целей «Палмейраса», если клуб не сможет подписать полузащитника «Фулхэма» Андреаса Перейру.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал 11 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 20 миллионов евро. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года.

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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Ботафого
ФК Зенит
ФК Палмейрас
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