Источник: ПАОК готов активировать опцию выкупа Чалова

Сегодня, 13:25
Нападающий ЦСКА Федор Чалов может перейти в ПАОК, сообщает журналист Иван Карпов.
По информации источника, греческий клуб готов активировать опцию выкупа 26-летнего форварда в размере 3 миллионов евро.
С лета прошлого года за ПАОК выступает российский полузащитник Магомед Оздоев.
Чалов является воспитанником ЦСКА. Он провел за армейцев 261 матч, забил 89 голов и сделал 44 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.
В минувшем сезоне ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. В первом туре нового сезона красно-синие 20 июля на выезде сыграют с «Ростовом».