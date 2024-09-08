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Сегодня, 18:54

Источник: «Пари НН» может арендовать форварда московского «Динамо» Грулева

Алина Савинова
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Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Грулев может перейти в «Пари НН» на правах аренды, сообщает Legalbet.

Как отмечает источник, нижегородская команда интересуется возможностью приобретения 25-летнего игрока, однако сделка может не состояться из-за травмы голени форварда.

Грулев играет за «Динамо» с 2016 года. Всего он провел 148 матчей в составе бело-голубых, отметившись 24 голами и 10 результативными передачами. Ранее он уже выступал за «Пари НН» в аренде во второй части сезона-2019/20.

После семи туров «Пари НН» с 6 очками располагается на 11-й позиции в чемпионате России.

Источник: Legalbet
Вячеслав Грулев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород

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