Источник: «Пари НН» не хочет отпускать Калинского в «Балтику»

«Пари НН» хочет расстаться с хавбеком Николаем Калинским, но не планирует отпускать игрока в клуб РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, команда из Нижнего Новгорода готова отпустить 30-летнего футболиста только в клуб из первой лиги. Полузащитником интересуется «Балтика», но «горожане» не будут отдавать игрока туда, потому что они считают калининградцев своими прямыми конкурентами.

В текущем сезоне Калинский сыграл 20 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1,5 миллиона евро.