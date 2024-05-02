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Сегодня, 20:27

Источник: «Пари НН» не может договориться с «Атромитосом» о сумме компенсации за тренера Илича

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Руководство «Пари НН» не может договориться с представителями греческого «Атромитоса» о сумме компенсации за выкуп сербского специалиста Саши Илича, сообщает издание Metaratings.ru.

По данным источника, шансы на то, что Илич сменит клубную прописку — 50 на 50. В случае неудачи переговоров с «Атромитосом», «Пари НН» обратится к кандидатурам других иностранных тренеров.

Илич начал тренерский путь в 2019 году. В ходе карьеры специалист работал в «Чукаричках» и софийском ЦСКА. С октября прошлого года 46-летний серб возглавляет афинский «Атромитос».

Ранее руководство «Пари НН» отправило в отставку Сергея Юрана с поста главного тренера клуба. Нижегородцы под его руководством проиграли все шесть матчей в весенней части сезона РПЛ.

Источник: Metaratings.ru
Саша Илич
РПЛ
ФК Атромитос
ФК Нижний Новгород
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