Источник: «Парма» интересуется Файзуллаевым из ЦСКА

«Парма» заинтересована в полузащитнике ЦСКА Аббосбеке Файзуллаеве, утверждает ParmaLive.

По информации источника, итальянский клуб может сделать предложение по 20-летнему игроку сборной Узбекистана в случае выхода в серию А. После 33 туров «Парма» с 69 очками лидирует в серии Б.

Файзуллаев выступает за ЦСКА с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел за армейцев 25 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.