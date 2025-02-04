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Сегодня, 12:31

Источник: переход Илича в «Спартак» задерживается из-за травмы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Повреждение полузащитника «Торино» Ивана Илича тормозит сделку по его переходу в «Спартак», сообщает Sport Baza.

По информации источника, восстановление 23-летнего серба может растянуться до марта. В «Спартаке» планируют принять окончательное решение по трансферу после следующего медосмотра игрока.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Илича в «Спартак» может составить около 20 миллионов евро.

Илич выступает за «Торино» с лета 2023 года. Он провел за команду 61 матч во всех турнирах, забил семь мячей и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

Источник: Sport Baza
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Иван Илич
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торино
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