Источник: переход Сперцяна в «Аякс» сорвался

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не перейдет в «Аякс», сообщает журналист Грач Хачатрян в своих соцсетях.

По информации источника, потенциальный переход футболиста сорвался. Отмечается, что ряд немецких клубов продолжают следить за Сперцяном и сохраняют заинтересованность в трансфере.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл за «Краснодар» 7 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Рыночная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.