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Сегодня, 17:17

Источник: Пиняев хочет отказаться от перехода в «Локомотив»

«Чемпионат»: Пиняев хочет отказаться от перехода в «Локомотив»
Анна Горшкова
Корреспондент
Сергей Пиняев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев хочет отказаться от перехода в «Локомотив», сообщает «Чемпионат».

По данным источника, клубы уже согласовали трансфер 18-летнего игрока, но футболист сомневается в том, что этот переход нужен его карьере. Пиняев пытается отказаться от подписания контракта.

16 декабря главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подтвердил «СЭ» заинтересованность «Локомотива» в Пиняеве и Максиме Глушенкове. Затем сообщалось, что железнодорожники заплатят за игроков в сумме около 700 миллионов рублей.

В текущем сезоне футболист провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Источник: Чемпионат
Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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