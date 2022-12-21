Источник: Пиняев хочет отказаться от перехода в «Локомотив»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев хочет отказаться от перехода в «Локомотив», сообщает «Чемпионат».

По данным источника, клубы уже согласовали трансфер 18-летнего игрока, но футболист сомневается в том, что этот переход нужен его карьере. Пиняев пытается отказаться от подписания контракта.

16 декабря главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подтвердил «СЭ» заинтересованность «Локомотива» в Пиняеве и Максиме Глушенкове. Затем сообщалось, что железнодорожники заплатят за игроков в сумме около 700 миллионов рублей.

В текущем сезоне футболист провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.