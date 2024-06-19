Источник: хавбек «Балтики» Козлов переходит в «Краснодар»

Полузащитник «Балтики» Данила Козлов подпишет 5-летний контракт с «Краснодаром», сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

По данным источника, 19-летний хавбек отказал «Зениту» и «Ростову». Отмечается, что ростовчане согласовали трансфер игрока транзитом через «Зенит», но «Краснодар» сделал улучшенное предложение.

Также интерес к россиянину проявляли «Локомотив», «Крылья Советов» и ЦСКА.

12 июня сообщалось, что «быки» готовы были выкупить контракт Козлова за 2 миллиона евро.

В минувшем сезоне полузащитник провел 15 матчей за «Балтику» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с калининградцами рассчитан до лета 2028 года.