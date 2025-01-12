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Сегодня, 21:50

Источник: полузащитник «Торино» Илич готов перейти в «Спартак»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Полузащитник «Торино» Иван Илич дал согласие на переход в московский «Спартак», клубы проведут переговоры по трансферу, сообщает Metaratings.

По информации источника, 23-летнего серба уговорили принять предложение российского клуба агент Деяна Станковича и ассистент главного тренера красно-белых Ненад Сакич, с которым Илич работал в молодежной сборной Сербии.

Утверждается, что «Торино» готов продать игрока. Ранее «СЭ» сообщал, что сумма сделки может составить 25 миллионов евро.

Илич выступает за итальянский клуб с зимы 2023 года, в этом сезоне на его счету 13 матчей и 1 гол. Контракт футболиста рассчитан до лета 2027 года, Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 18 миллионов евро.

Источник: Metaratings
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Иван Илич
ФК Спартак (Москва)
ФК Торино
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