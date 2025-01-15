Источник: Помазун — один из приоритетных вариантов на место запасного вратаря в «Спартаке»

«Спартак» продолжает поиски запасного голкипера перед возобновлением сезона-2024/25, сообщает Metaratings.

По информации источника, одним из приоритетных вариантов красно-белых является голкипер ЦСКА Илья Помазун. Красно-белые еще не начинали переговоры с армейцами, но с вратарем уже контактировал технический координатор «Спартака» Артем Ребров.

Ранее стало известно, что Помазун не вошел в состав ЦСКА на первый тренировочный сбор.

В этом сезоне 28-летний воспитанник ЦСКА не провел ни одного матча за команду. Всего на его счету 10 матчей за ЦСКА, в которых он пропустил 11 мячей и трижды отыграл на ноль.

Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.