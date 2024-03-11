Источник: Председатель совета директоров «Спартака» проведет встречу с Черчесовым

Председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын сегодня, 11 марта, встретится со Станиславом Черчесовым, который является одним из основных кандидатов на пост главного тренера красно-белых, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, в клубе уже решили, что испанский специалист Гильермо Абаскаль покинет свой пост в ближайшее время.

Ранее Карпов сообщил, что нынешний главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может сменить Абаскаля. Серб возглавляет «Краснодар» с января 2023 года. Его контракт с командой действует до конца 2024 года.

Черчесов работал со сборной России в 2016-2021 годах, выйдя с ней в четвертьфинал ЧМ-2018 и в финальный турнир Евро-2020. После этого в период с декабря 2021 по июль 2023 года Черчесов возглавлял «Ференцварош».