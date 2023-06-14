Источник: президентом «Спартака» с высокой вероятностью станет Олег Малышев

Член совета директоров «Спартака» Олег Малышев с высокой долей вероятности будет назначен президентом клуба, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, он планирует поставить на должность гендиректора красно-белых неизвестного кандидата от «Лукойла» и только в случае отказа этого человека пост займет Вадим Андреев из «Крыльев Советов».

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что «Спартак» и генеральный директор клуба Евгений Мележиков расторгли договор по соглашению сторон. Главным кандидатом на место гендиректора он назвал Андреева.

50-летний Мележиков пришел в «Спартак» в 2013 году и с тех пор занимал в клубе различные руководящие должности. С июня 2021 года он трудится на посту генерального директора красно-белых.

В прошедшем сезоне чемпионата России «Спартак» завоевал бронзовые медали РПЛ.